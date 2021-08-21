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السبت، 21-08-2021 11:35 ص

شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل طلاقها من زوجها - صورة

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الوكيل الإخباري - حسم الفنان الشاب وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل المثار حول طلاق شقيقته من زوجها الفنان أحمد العوضي، ونشر عبر حسابه الرسمي في موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»، صورة تجمع ياسمين والعوضي من كواليس تصوير مسلسل

«اللي ملوش كبير»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وعلّق عليها قائلاً: "ربنا يكمل شفاكي على خير ويسعدكم"، وهو ما اعتبره البعض نفياً لما تردّد عن طلاق ياسمين والعوضي.

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وانتشرت شائعة الطلاق بسبب عدم سفر العوضي مع ياسمين إلى سويسرا لتستكمل رحلتها العلاجية في جنيف، وهو ما فسّره العوضي بعدم تمكّنه من الحصول على تأشيرة دخول الى سويسرا في الوقت المحدد، لكن تبريرها هذا لم يُقنع الكثيرين.

 


 

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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