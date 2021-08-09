شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب وعكتها الصحية

الوكيل الإخباري - أكد الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، أن الحسد هو سبب أزمتها الصحية الأخيرة.

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وقال في منشور عبر حسابه في "فيسبوك": "نفسي الناس تقول ما شاء الله على أي حاجة قبل أي كلام لو مش مآمنين بالحسد شوفوا حالنا وإيه اللي جرالنا ومرض ووقف حال وأضاف: "العين بتموّت وتمرض وتوقّف الحال وتقعّد ناس في بيوتها ربنا يبعد عنكِ العين والحسد ويشفيكي يا بنتي ويصلح حالك وحالنا قادر يا كريم".



وكانت ياسمين عبد العزيز قد غادرت المستشفى أخيراً بعدما أمضت فيها فترة طويلة بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها واستدعت خضوعها لجراحة.

المصدر - لها