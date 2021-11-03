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الأربعاء، 03-11-2021 01:55 م

شقيق ياسمين عبد العزيز ينفي شائعات تدهور حالتها مجددًا

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الوكيل الإخباري - ياسمين عبد العزيز النجمة المصرية منذ أن أعلنت تعافيها ومغادرتها للمستشفى مؤخرًا وعودتها للمنزل بمصر، وهي ما تزال حديث الجمهور الذي يحرص باستمرار على الاطمئنان عليها والسؤال عن حالتها الصحية وتطوراتها.

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وخلال الساعات الماضية خرجت عدة شائعات حول تدهور حالتها الصحية مجددًا ودخولها العناية المركزة مجددًا وهو ما تسبب في غضب شقيقها وائل عبد العزيز الذي حرص على نفي تلك الشائعات والرد عليها بقسوة عبر حسابه على فيسبوك، منتقدًا مروجي مثل هذه الشائعات الذين يتسببون في حالة من الذعر لدى محبي الفنانة المصرية.

 

وائل عبد العزيز كتب عبر حسابه: "كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر، خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة"، وتفاعل عدد من النجوم مع تدوينة وائل عبد العزيز وتمنوا للفنانة المصرية دوام الصحة، وانتقدوا كذلك كل من يتسبب في انتشار مثل هذه الأخبار المسيئة.

 

المصدر - هي 

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