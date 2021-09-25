شقيق ياسمين عبد العزيز يهنئها بعودتها من سويسرا - صورة

الوكيل الإخباري - وجه الممثل المصري وائل عبد العزيز، رسالة لشقيقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد إنتهائها من أزمتها الصحية الأخيرة.

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وكتب وائل في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "حمد الله على السلامة يا روحي نورتي مصر والدنيا كلها، ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يارب". وأرفق هذا التعليق مع صورة تجمعه بها.



وكانت عادت ياسمين إلى مصر بعد إستكمال رحلة علاجها، وشكرت بمنشور بحسابها الخاص الطبيبين الذين أشرفوا على علاجها، إذ نشرت صورتهما وظهرت برفقتهما لأول مرة رسميا، وعلقت: "شكرا .. الحمد لله الذي شفانا وعفانا"، ولاقت الصورة إعجاب المتابعين وأعربوا عن ذلك بتعليقاتهم.

المصدر - الفن

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