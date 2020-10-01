شكران مرتجى تنعى الفنان ياسر عبد اللطيف

الوكيل الإخباري _ نعت الفنانة السورية "شكران مرتجى" الفنان السوداني ياسر عبد اللطيف، الذي توفي أمس الاربعاء بعد صراع مع المرض، إذ كان في حالة غيبوبة بسبب إرتفاع ضغط الدم، بأحد مستشفيات الخرطوم في السودان.
حيث انها نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة للراحل وارفقتها بتعليق قالت فيه :"ليش ياياسر اليوم نقصنا واحد من الدفعه شو صعبه أوف لو مابنشوف بعض ليش ياياسر هالقلب والله تلف من الوجع والفراق أخ يازول أخ يا أسمراني اللون، الله يرحمك باسم قاسم آمال مريم مهند حنان فرح كمال أسماء شكران، العوض بسلامتكم وأستاذ فايز قزق وغسان مسعود، راح ياسر".
يذكر ان الراحل إشتهر في الدراما السورية .
ليش ياياسر اليوم نقصنا واحد من الدفعه شو صعبه أوف لو مابنشوف بعض ليش ياياسر هالقلب والله تلف من الوجع والفراق أخ يازول أخ يا أسمراني اللون الله يرحمك 🙏🏻 باسم قاسم آمال مريم مهند حنان فرح كمال أسماء شكران العوض بسلامتكم وأستاذ فايز قزق وغسان مسعود راح ياسر 💔 سوريا#السودان#المعهد_العالي_للفنون_المسرحية_دمشق الدعاء 🙏🏻 #الزيرسالم #بقعة_ضوء #كليوباترا #ذكريات_الزمن_القادم
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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