شكران مرتجى تنعى الفنان ياسر عبد اللطيف

الوكيل الإخباري _ نعت الفنانة السورية "شكران مرتجى" الفنان السوداني ياسر عبد اللطيف، الذي توفي أمس الاربعاء بعد صراع مع المرض، إذ كان في حالة غيبوبة بسبب إرتفاع ضغط الدم، بأحد مستشفيات الخرطوم في السودان.

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حيث انها نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة للراحل وارفقتها بتعليق قالت فيه :"ليش ياياسر اليوم نقصنا واحد من الدفعه شو صعبه أوف لو مابنشوف بعض ليش ياياسر هالقلب والله تلف من الوجع والفراق أخ يازول أخ يا أسمراني اللون، الله يرحمك باسم قاسم آمال مريم مهند حنان فرح كمال أسماء شكران، العوض بسلامتكم وأستاذ فايز قزق وغسان مسعود، راح ياسر".

يذكر ان الراحل إشتهر في الدراما السورية .

المصدر : الفن

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