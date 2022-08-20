شكران مرتجى تنعى بسام لطفي بهذه الكلمات

الوكيل الإخباري-نعت الممثلة السورية شكران مرتجى الممثل بسام لطفي، الذي رحل صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً، لأسباب طبيعية من دون المعاناة من أي مرض، وذلك خلال تواجده في منزله.

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وشاركت شكران صورة للراحل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، أبدت من خلالها حسرتها وكل الوسط الفني، على فقدان بسام لطفي باعتباره أحد أعمدة المجال في سوريا، وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الكبير الأستاذ بسام لطفي رحمة الله عليك عزؤانا لعائلته ولمحبيه قامة فنية أخرى تغادرن".

وعلى الأثر قدم المتابعون واجب العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.





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