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الأحد، 10-10-2021 11:35 ص

شهر 10 أول مسلسل من نوعه للتوعية حول سرطان الثدي بطولة كاريس بشار - فيديو

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الوكيل الإخباري - يعد مسلسل شهر 10 أول مسلسل يناقش فيه مرض سرطان الثدي وذلك ضمن شهر تشرين الأول /أكتوبر المخصص للتوعية من هذا المرض الخطير الذي يصيب النساء.

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وقد بدأ عرض المسلسل يوم الجمعة الذي يتناول قصصاً من وحي المرض ويقدّم معلومات طبية وتوعية حوله يركز المسلسل على أهمية الكشف المبكر للسرطان للوقاية منه.

 

يجمع المسلسل على قائمة أبطاله باقة من الممثلين اللبنانيين والسوريين وكذلك علم أن الممثلة أيتن عامر تعاقدت على المسلسل ومن المنتظر أن تلعب دور مريضة بسرطان الثدي وتتعرض للعديد من المواقف خلال رحلة علاجها.

 

وتلعب بطولة العمل الممثلة كاريس بشار دور الطبيبة المتخصصة بأمراض السرطان تنشغل بمتابعة علاج نساء أصبن بذلك المرض ودعمهن النفسي والصحي وتعاني في حياتها الأسرية، ما يدفع زوجها الذي يعمل طبيباً إلى طلاقها ثم إعلان ندمه على ما فعل، وأمل عرفة تلعب دور إمرأة لها مركزها في المجتمع تصاب بالمرض، فيظهر كيفية تعاطيه مع مرضها المؤلم.

 

العمل من تأليف وليد زيدان وإخراج رنده علم ويشارك فيه عدد من الممثلين منهم :"جان دكاش ورنين مطر، لمى مرعشلي، وعدد آخر من الممثلين من الوطن العربي كضيوف في كل حلقة.


ويعرض المسلسل كل جمعة وسبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت بيروت والخامسة والنصف بتوقيت السعودية على قناة MBC4.

 

 

 

المصدر - الفن 

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