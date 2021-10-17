شهيرة تدافع عن أحمد السقا بعد الانتقادات التي تعرض لها - صورة

الوكيل الإخباري - بعد تورط الممثل المصري أحمد السقا في كلمته أثناء تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، فتحدث بعدها عن حال السينما المصرية عقب نكسة 67 حتى نهاية التسعينيات حينما قدم فيلم "اسماعيلية رايح جاي" وبعده "صعيدي في الجامعة الأميركية"، معتبراً أن السينما كانت في تلك الفترة ضيقة.

اضافة اعلان

وعاد ليوضح في مؤتمر صحافي أنه قصد بكلمته "ضيقة" من ناحية توفر التقنيات ودور العرض ولم يقصد من تقليل شأن السينما في تلك الفترة.

وبدورها دافعت الممثلة المصرية شهيرة حمدي عن أحمد السقا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

المصدر - الفن