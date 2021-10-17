الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بتنظيم التجارة ومكافحة البيع العشوائي في البسطات

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني يشمل طلبة المدارس الخاصة

اسعار الذهب الأحد 17/ 10/ 2021

الصحة لـ الوكيل : لا جديد بشأن مصدر الجرثومة في جرش

التعليم العالي : تسيير رحلة جوية إلى الجزائر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم

الشرطة البيئية تكشف عن مخالفة يعاقب عليها القانون

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس أكثر دفئاً

طبيب روسي يحذر من تناول المكملات الغذائية

الأحد، 17-10-2021 10:54 ص

شهيرة تدافع عن أحمد السقا بعد الانتقادات التي تعرض لها - صورة

احمد-السقا


الوكيل الإخباري - بعد تورط الممثل المصري أحمد السقا في كلمته أثناء تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، فتحدث بعدها عن حال السينما المصرية عقب نكسة 67 حتى نهاية التسعينيات حينما قدم فيلم "اسماعيلية رايح جاي" وبعده "صعيدي في الجامعة الأميركية"، معتبراً أن السينما كانت في تلك الفترة ضيقة.

اضافة اعلان

 

وعاد ليوضح في مؤتمر صحافي أنه قصد بكلمته "ضيقة" من ناحية توفر التقنيات ودور العرض ولم يقصد من تقليل شأن السينما في تلك الفترة.

 

وبدورها دافعت الممثلة المصرية شهيرة حمدي عن أحمد السقا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

 

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
616bd00e4236044cca34cad7

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كارينا-كابور

هكذا احتفلت كارينا كابور بعيد زواجها - صورة

88351-1042442696

عمرو دياب يشارك متابعيه بأحدث ظهور له - صورة

181898

شاهد ...محمد رمضان يتسبب بإشعال مسرح مهرجان الجونة

640x480

اعلان غير متوقع للنجم قصي خولي.. يصدم جمهوره

182182

ياسر العظمة : عافاك الله يا صديق العمر -شاهد

أخبار متعلقة
منا

شاهد.. الفنانة منى زكي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء