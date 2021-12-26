شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لـنجلها عمرو محمود ياسين

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة القديرة شهيرة، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله عن تطورات الحالة الصحية لنجلها عمرو محمود ياسين، وذلك عقب تعرضه لحادث سير أمس (السبت).

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ونشرت شهيرة الصورتين اللتين نشرهما نجلها عمرو لسيارته بعد الحادث وعلقت عليهما قائلة: "الحمدلله والشكر لله إنك نجيت ابني يارب وسمعت لدعايا إمبارح".





وأضافت: "يا جماعة وقفت في الشباك الفجر ادعي لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفة عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين بقاله كده أكتر من أسبوع بيكتب ويروح التصوير يطمئن على كل تفصيلة".





المصدر - لها