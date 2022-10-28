شيرين إلى رحمة الله.. هاشتاغ يثير الذعر فما هي التفاصيل؟

الوكيل الإخباري - انتشر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاغ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأثار ذعر وخوف عدد كبير من محبي النجمة المصرية "شيرين عبد الوهاب" التي تعيش حالة نفسية وصحية سيئة.



وحمل الهاشتاغ الذي تصدر "تريند تويتر" في العديد من الدول العربية عنوان "شيرين إلى رحمة الله" في إشارة إلى وفاة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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وتناقل مستخدمو تويتر الهاشتاغ بسرعة بين مصدق وحزين وبين محلل للتغريدة حيث قال أحد المحللين إن الهاشتاغ تم رفعه من قبل حسابات وهمية بينما قالت إحدى المغردات: "معقول يكون صار يلي خايفين منو".



فيما أبدى آخرون استياءهم من التركيز على قصة شيرين عبد الوهاب مؤكدين أن هذا الأمر لا يهمهم.



وكانت قضية تعاطي شيرين عبد الوهاب للمخدرات ودخولها إلى مصحة للعلاج من الإدمان وعلاقتها بطليقها حسام حبيب قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وخرجت العديد من التصريحات من شقيقها ووالدتها أكدوا فيها ان شيرين مدمنة ويريدون انقاذها من حسام.



وكانت انتشرت أخبار قبل أيام قليلة عن نقل شيرين إلى ألمانيا للعلاج لكن محاميها ياسر قنطوش نفى ذلك الأمر جملة وتفصيلاً.



وأثارت قضية شيرين عبد الوهاب تعاطف الكثير من المحبين والمتابعين والنجوم العرب الذين قدموا لها رسائل دعم ومحبة عبر السوشال ميديا ومنهم ماجدة الرومي ونجوى كرم وغيرهم.

سيدتي