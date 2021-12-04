شيرين تؤكد طلاقها: انفصلنا بهدوء.. ولا تخوضوا في حياتي الشخصية - شاهد

الوكيل الاخباري - قررت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تضع حداً للتساؤلات القائمة حول مصير زواجها بحسام حبيب وحقيقة انفصالهما.



ونشرت شيرين بياناً رسمياً عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه الانفصال رسمياً عن زوجها، مضيفةً أن أسباب الانفصال شخصية و"تخصها وحدها". كما شددت على أنه "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

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وطالبت شيرين الجميع باحترام حياتها الخاصة، وعدم نشر أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال بينها وبين زوجها وقع "في هدوء تام"، ولا توجد خلافات بينهما. وشددت على أن كل ما ورد في هذا الإطار لا أساس له من الصحة.



واعتبرت أن الأخبار التي تحدثت عن خلافات بينها وبين زوجها جاءت "في إطار قلب الحقائق"، مؤكدةً أنها تكن كل الاحترام لطليقها حسام حبيب.



وأشارت شيرين إلى كونها أصدرت هذا البيان "احتراماً" لعلاقتها مع جمهورها، وعاهدتهم بفتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها.



وأكدت أنها تهب حياتها الآن لفنها ولابنتيها مريم وهنا، خاصةً أنها ابتعدت خلال الفترة الأخيرة عن فنها وعن جمهورها بعض الشيء. وكشف أنها تنوي العودة بقوة للساحة الفنية في الفترة المقبلة، خاصة أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها.



المصدر : العربية