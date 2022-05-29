شيرين ترد على أنباء عودتها لحسام حبيب

الوكيل الإخباري-بعد اختفاء أيام طويلة، ومنذ اشتعال أزمتها مع المطرب حسام حبيب من جديد، ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب لترد على العديد من التساؤلات للمرة الأولى، التى وجهها لها الجمهور عبر خاصية ستوري على حسابها بانستجرام.

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ومن الأسئلة التى وجهت لها :"انتى حقيقي رجعتي لحسام؟، لترد شيرين قائلة:"أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول".





وعلى سياقه سألت اخرى، "أنتي رجعتي لحسام وحامل، ومش عايزة تقولي بتعملي دعاية للألبوم بتاعك أنا مصدومة فيكى؟



لترد شيرين قائلة: "يا بسمة ربنا يهديكي، أنا ليه أعمل كل ده فى السر".





وسأل اخر حول رغبتها في الزواج مرة اخرى قائلا :"ممكن تتجوزي تاني؟

لتجيب الفنانة :"فى الوقت اللى بتسأل فيه ده أكيد هقول لأ".







ومن الأسئلة التى وجهت لشيرين أيضا، وحرصت على الرد عليها الآتى:



يعنى إيه راجل؟، لترد شيرين قائلة :"راجل هو اللى تحسيه وهو فى حضنك ابنك، واللى تحسيه وأنتى خايفة أبوكي، واللى تحسيه فى الدنيا هو الدهر والسند.









وكشفت الفنانة انها ستقيم حفلات في مصر بعد انقطاع في شهر اب المقبل ، وعن أول حفل لها كان في دبي مدينة التسوق. كما وقالت الفنانة بعد سؤالها عن امنيتها ، انها ترغب بالعيش على جزيرة مع والدتها وبناتها فقط .



