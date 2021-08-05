​شيرين تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - بعد أزمة التسجيل الصوتي، ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأول مرة بصورة نشرتها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان



وظهرت شيرين في الصورة بفستان برّاق وتسريحة شعر كلاسيكية وأرفقت وسم مع الصورة "وقت البريق".



وكان لافتاً تعليق الممثلة المصرية غادة عبد الرازق قائلة: "قمراية حبيبتي قمراية الحب انت"، كما علقت الفنانة اللبنانية يارا ووضعت رموز على شكل قلب.



وكان تسرب تسجيل صوتي لوالد زوج شيرين، الفنان المصري حسام يتضمن تفاصيل وأسرار نارية، عن علاقة حسام وشيرين، التي شهدت توتراً كبيراً في الأونة الاخيرة.





المصدر - الفن