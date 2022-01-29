شيرين تعلق على وفاة جدة حسام حبيب

الوكيل الإخباري - ذكرت الفنانة المصرية شيرين أن جدة طليقها حسام حبيب توفيت.

بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب".