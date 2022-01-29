السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 04:28 م

شيرين تعلق على وفاة جدة حسام حبيب

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الوكيل الإخباري - ذكرت الفنانة المصرية شيرين أن جدة طليقها حسام حبيب توفيت.

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القدس العربية 

 

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