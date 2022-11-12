شيرين تفاجئ الجميع وتتزوج حسام حبيب مجدداً - فيديو

الوكيل الإخباري-في أول ظهور إعلامي لـ شيرين عبد الوهاب ، أطلت شيرين في مكالمة هاتفية مع عمرو أديب طمأنت من خلالها المتابعين على حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى وفاجئتهم بخبر عودتها لحسام حبيب.



بدأت مكالمتها قائلة: "انا الحقيقة لازم ابقى لطيفة في المكالمة النهاردة، انا زي البومب في حد بيحبه ناس كتير كده وشعوب تقوم وتقعد وفاكرني، أنا سعيدة بيكم وبتدفى بيكم".



وأضافت في مداخلتها: "انا كويسة لسه بخضع لعلاجي النفسي اللي بخضعله من ساعة ما خلفت مريم وهنا، انا باين على صوتي اني مش محتاجة حاجة".



وتوجهت بالشكر للناس قائلة: "أنا ممتنة جدا للناس عاوزة اقولهم انتم تعبتوا فيا وانا عمري ما هخذلكم ابدا، بشكر اللي قال كلمة حلوة واللي قال كلمة وحشة لانه ممكن يكون مضايق علشاني، قضيت ايام صعبة علشان اتاخدت على خوانة، انا لما صحيت تاني يوم في المستشفى قولت لنفسي انا قاعدة في مكان امين وباكل أحسن اكل وبنام أحسن نومة، وقولت ليه مستغلش ده في اني ابقى افضل، والناس كانوا مدلعني وبقيت احسن".

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وشكرت شقيقها محمد عبد الوهاب لأنه عرفها على المستشفى "علشان علموني انام بدري وبصحى بدري"، كما تشكرت الصحافة والصحفيين وقالت: "من خلال برنامجك هشكر صحافة بلدي وبشكر صحافة الوطن العربي كله".



ET بالعربي

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