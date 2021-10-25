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الإثنين، 25-10-2021 06:44 م

شيرين رضا تتحدث عن خطوبة إبنتها من شاب بريطاني

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الوكيل الإخباري - أثار عدم تهنئة الفنانة شيرين رضا لابنتها نور عمرو دياب بعد إعلان الأخيرة خطبتها الكثير من الجدل والأقاويل حول عدم موافقتها على تلك الخطبة، وفي أول ردّ على تلك الأخبار أعربت شيرين عن سعادتها بخطوبة ابنتها من شاب بريطاني من أصول أفريقية.

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وقالت شيرين في تصريحات صحافية: "أنا سعيدة جداً بخطوبة ابنتي، ولا أفهم كيف يقولون مثل هذا الكلام، فأنا أتمنى لها كل السعادة وأن تكون سعيدة مع الشخص الذي اختارته".

 

وأضافت: "لا اعلم كيف يركز الناس على فكرة انني لم ابارك لها على السوشيال  ميديا، وهذا غريب، فأنا أتواصل معها 24 ساعة".

 

وأشارت إلى أن ابنتها تأخذ رأيها في كل التفاصيل الخاصة بخطبتها وزواجها، كما أنها تأخذ نصيحتها بكل شيء يتعلق بحياتها، مشيرة إلى أنها على الرغم من رفضها لفكرة الزواج، إلا أن قرار ابنتها بهذه الخطوة في حياتها أمر يخصها بمفردها.

 

وأعربت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها ببرنامج mbctrending عن أمنيتها بأن يحصل حفيدها في المستقبل على نفس صفات جده النجم عمرو دياب، مضيفة "يا ريت حفيدي يطلع زي الهضبة ويأخذ صفاته، لأنه ذكي جداً، وما زال يبهرنا بعد كل هذه السنوات بشكله وبطريقته، فأكيد لو فيه حفيد، أتمنى يأخذ صفات كتير منه".


المصدر - لبنان 24 

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