شيرين رضا تكشف عن سبب سعادتها في الجونة - صورة

الوكيل الإخباري - تشارك شيرين رضا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة حيث يُعرض لها فيلمها السينمائي الجديد "قمر 14" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان / الذي تشارك في بطولته إلى جوار مجموعة كبيرة من النجوم؛ بدايةً من غادة عادل وياسمين رئيس وخالد النبوي حتى أحمد حاتم وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك فالفيلم ينتمي لأعمال البطولة الجماعية، ومن خلال نواعم نكشف عمّا قالته شيرين رضا عن العمل وعن سبب غياب غادة عادل عن المهرجان هذا العام.



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تصوير سينما

على غير العادة، غابت غادة عادل عن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة؛ ما أثار دهشة المتابعين خاصة أنها تشارك في فيلم سينمائي ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.



وقد علمت نواعم أن غادة اضطرت للاعتذار عن الوجود في المهرجان بسبب ارتباطها بتصوير مشاهدها الباقية ضمن أحداث فيلمها السينمائي الجديد "أهل الكهف"، حيث يوجد فريق العمل خارج مصر لإنهاء التصوير لقرب عرضه في دور العرض السينمائية.



أول مرة

على صعيد آخر، أكدت شيرين رضا سعادتها بالمشاركة ضمن فعاليات المهرجان بعرض فيلم لها لأول مرة، وذكرت شيرين أن الفيلم تدور أحداثه حول مصائب الحب.



وكشفت عن انشغالها بتصوير فيلمها السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" الذي يجمعها بحسن الرداد ومي عمر، ومن المفترض قرب إنهاء تصويره خلال الفترة القادمة بعد أن استمر 7 شهور للظروف التي مر بها بطل الفيلم بداية من وفاة والدته حتى مرض دلال عبد العزيز وسمير غانم ووفاتهما.





المصدر - نواعم