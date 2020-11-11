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الأربعاء، 11-11-2020 11:32 ص

شيرين عبدالوهاب تنفي شائعات انفصالها عن زوجها وسرقته لأموالها

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الوكيل الاخباري - ردّت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الشائعات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وإقدامه على سحب أموالها، كونه يحمل توكيلا رسميا باسمها لإدارة أعمالها.

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ونفت شيرين عبد الوهاب تلك الشائعات، وقالت في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “السلام عليكم، إحنا بألف خير”.


وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول انفصال الفنانة المصرية عن زوجها، بعد اكتشافها تلاعباً بإيراداتها ووجود بعض العقود التي أجراها حسام دون الرجوع إليها، وسبق أن نفى الثنائي الأمر.

 

شاشة نيوز

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