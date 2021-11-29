شيرين عبد الوهاب بأول تصريح لها بعد إنتشار خبر طلاقها

الوكيل الإخباري - بعد إنتشار خبر طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الفنان المصري حسام حبيب، خرجت شيرين بكلمات لجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

ونشرت صورة ظهرت فيها بإطلالة جديدة وعلّقت :"موعدنا انشالله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني"

وكانت تصدرت أغنية مسربة لـ شيرين محركات البحث وعاد الحديث في أوساط المتابعين كما في بعض الأوساط الفنية، عن انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، الامر الذي تجاهلته الفنانة، ولم ترد على ما تم تداوله.

المصدر - الفن