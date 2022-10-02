شيرين عبد الوهاب تتجاوز الازمات وتطلق أغنيتها الجديدة .. فيديو

الوكيل الإخباري-طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة ليل أمس السبت عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"وهي بعوان "المترو".

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وأحدثت شيرين ضجة كبيرة بين المتابعين من خلال أغنيتها الجديدة حيث بدت مختلفة وفريدة عن أعمالها الفنية السابقة، ونشرت شيرين، الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها: "أغنية المترو دلوقتي على اليوتيوب".

أغنية "المترو" من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي النابلسي، وتسجيل غناء، ميكس و ماستر طارق مدكور.





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