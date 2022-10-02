الأحد 02-10-2022
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الأحد، 02-10-2022 11:59 ص

شيرين عبد الوهاب تتجاوز الازمات وتطلق أغنيتها الجديدة .. فيديو

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الوكيل الإخباري-طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب  أغنية جديدة ليل أمس السبت عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"وهي بعوان "المترو".

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وأحدثت شيرين ضجة كبيرة بين المتابعين من خلال أغنيتها الجديدة حيث بدت مختلفة وفريدة عن أعمالها الفنية السابقة، ونشرت شيرين، الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها: "أغنية المترو دلوقتي على اليوتيوب".

 

أغنية "المترو" من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي النابلسي، وتسجيل غناء، ميكس و ماستر طارق مدكور.

 

 

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