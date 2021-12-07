شيرين عبد الوهاب تتصدر في المراكز الأولى عبر موقع الفيديوهات - فيديو

الوكيل الإخباري - تخطت الأغنية الجديدة للفنانة شيرين، حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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وهي تحتل المركز الثاني في قائمة الاكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير.

الأغنية من كلمات: محمد مصطفى مالك، ألحان: محمد أنور، توزيع: محمد مجدي، وتقول كلماتها: "لها غيرانة بتحقد والنفسية سواد لو أعدي في حتةأنا مش بسلم من الكومنتات.

المصدر - الفن