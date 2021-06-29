شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتتحدث عن أزمتها مع زوجها - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد جدل كبير، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أمس الاثنين، عن صمتها لتعلق للمرة الأولى، على قضية التسريب الصوتي الذي إنتشر وقيل بأنه لوالد زوجها الفنان حسام حبيب الذي نفى الأمر بشكل كامل.



وفاجأت شيرين جمهورها بتغريدة على تويتر كتبت فيها: "الرد الصوتي لي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق شكرا لكم".

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ومن بعدها نشرت تسجيل مطول يحمل الكثير من المعلومات الخاصة، وبدأته بالقول "أحب ان أطمن كل الناس أننا بخير ولا يوجد خطر عليّ وعلى حياتي، ومحتاجة أن أرد عليه بكلمتين حسام جوزي إنسان محترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ولا يستحق هذه القسوة منكم ولكني أعذركم".

وشددت على انه "لا يوجد أي شيء مما يتم تداوله، وأتمنى تدعو لنا ويرزقنا بالذرية الصالحة، نافية امتلاكه أي توكيلات لإدارة أموالها، واستطردت قائلة: "أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس ومتأصل وابن عائلة محترمة جدا وربنا يبعد عننا الناس اللي عاملة بتحبنا".



وأضافت: "حسام رجل مفيش زيه خلاص، وما قبلش أي غلط ضد أهله أو عيلته، والرجل بقاله 4 سنين متجوزني، ومعملش أغنية سنغل لنفسه حتى، وربنا سخره لي ولابنتي لحمايتنا".

وتابعت كلامها النابع من القلب: "حسام طلع كل التعابين اللي في حياتي، ونضف حياتنا كلها، وحسام بيحبني أكتر من نفسي، ولم يضر بي أبدا".



وجاء ردّ شيرين الحاسم بعد تسريب صوتي، منسوب لوالد حسام، يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً لأجل إنجاب الأطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وبأنها تطلب الطلاق منه بإستمرار.

المصدر - لبنان 24