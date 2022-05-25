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الأربعاء، 25-05-2022 03:38 م

شيرين عبد الوهاب تخضع للاقامة الجبرية

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الوكيل الإخباري-فرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب الوهاب على نفسها إقامة جبرية داخل الاستديو الخاص بها لتسجيل أغاني ألبومها الجديد، وقررت تجاوز الأزمة الأخيرة التي عاشتها بسبب خلافها مع طليقها حسام حبيب، التي وصلت ساحات المحاكم.اضافة اعلان



وطلب المحامي الخاص بشيرين منها عدم الخوض في تلك الأزمة مع الصحافه والإعلام، وأن تتجاوزها وتحاول أن تشغل نفسها بأسرتها وشغلها.

وعلم موقع " المصري اليوم"  من مصدر مقرب من شيرين أنها تقوم حاليا بتسجيل أغاني البومها لتسليمها لروتانا، وان شيرين لم يتم ردها ولم تتعامل مع حسام كزوجته منذ أن طلقها، لكنه ردها شفهيا، ولكنهما يستخدمان الاستديو الخاص بالتسجيل الموجود في فيلا شيرين كونه مشترك بينهما وتم تأسيسه على نفقتهما معا.

 




 

 


 

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