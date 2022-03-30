شيرين عبد الوهاب تدعم محمد صلاح

الوكيل الإخباري - رفضت النجمة شيرين عبد الوهاب حملة الهجوم على لاعب كرة القدم محمد صلاح، وتحميله مسؤولية خروج مصر من تصفيات كاس العالم 2022، بعد إهداره أول ركلة جزاء، وجددت شيرين دعمها لصلاح، وقالت إنه سيظل فخر العرب.



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شيرين عبد الوهاب الحريصة دوما على دعم اللاعب الدولي محمد صلاح والاحتفاء بإنجازاته العالمية، تصدت لحملة هجوم واسعة على محمد صلاح اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وحملته مسؤولية عدم وصول مصر إلى كأس العالم بعد هزيمة الأمس أمام فريق دولة السنغال.

ونشرت شيرين تغريدة لدعم المنتخب المصري لكرة القدم ومحمد صلاح قائلة: ثقتنا في منتخبنا حتفضل دائماً وابداً و مصر حتفضل غاليه علينا و في عنينا.



أضافت: وحتفضل يا صلاح فخر لينا و فخر لكل العرب، وتحيا مصر و قدر الله و ما شاء فعل.

سيدتي