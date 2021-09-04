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السبت، 04-09-2021 09:48 ص

شيرين عبد الوهاب تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن والدتها تعرضت لوعكة صحية، وهي تتواجد الآن في المستشفى وذلك من خلال فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي قبل إحيائها حفلها في جدة.

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وطلبت شيرين من متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء قائلة :" ادعو لوالدتي علشان هيا في المستشفى، وأنا غصب عني شوية متوترة، بس ان شاء الله جايالكم وأعملكوا أحلى حفلة، ودعواتكم لوالدتي".


الجدير بالذكر، أن شيرين أحيت حفلاً غنائياً ناجحاً في جدة في المملكة العربية السعودية بعد غياب دام لأكثر من عام، وافتتحت حفلها بأغنية "نساي" وتفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

 

 

المصدر - الفن 

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