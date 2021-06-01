شيرين عبد الوهاب تفاجىء زوجها برسالة رومانسية

الوكيل الإخباري- وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان حسام حبيب بمناسبة يوم ميلاده.

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وذلك من خلال صورة لهما نشرتها على حسابها الخاص في "تويتر"، وعلّقت عليها بالقول: "‏كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي... بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي".

يُذكر أن شيرين كانت قد أطلقت تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أشادت فيها بأغاني الفنانة اللبنانية إليسا، قائلةً: "حبيبتي إليسا، غنائك لمشاعر بكل الأحاسيس الصادقة دي أكدلي أنك قد إيه بتحبي وتقدري الفن".

المصدر-لبنان 24



