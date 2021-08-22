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الأحد، 22-08-2021 10:51 ص

شيرين عبد الوهاب تكشف عن أحب الأغاني لقلبها

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على إنستغرام"، عن أحب الأغاني لقلبها.

ونشرت شيرين مقطع فيديو من أغنية الحكاية، والتي غنتها ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، بإستاد القاهرة الدولي، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعلقت: من أقرب ما غنيت لقلبي الحكاية .

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وكانت شيرين قد أصدرت بيانا تحذر فيه من استغلال اسمها للدعاية لإحدى المبادرات عن طريق الإعلان عن حفل غنائي لها.

 

وشهدت الأشهر الماضية جدلا واسعا حول الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعدما انتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب والد حسام علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه للزواج سراً على شيرين، و اكدت شيرين أن علاقتها بزوجها طيبة وإنها تأتمنه على نفسها وابنتيها.

 

المصدر - لبنان 24 




 




 

 


 

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