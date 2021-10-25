شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ محمد صلاح

الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فخرها بمواطنها محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانكليزي، بعد فوزه الكاسح في المباراة التي جمعتهما امس ضد منافسه مانشيستر يونايتد.

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وفاز نادي ليفربول بخمس اهداف نظيفة (5-0) وكتبت شيرين افتخاراً به: «فخر بلدي، وفخر ليا يا ابن بلدي، أنت كبير بتعبك، بمجهودك، وبأخلاقك، أنت قدوة لأجيال ودي مسؤولية كبيرة أنت أكيد قدها».



من اصل الخمس اهداف سجل محمد صلاح ثلاثة اهداف محققاً رقماً قياسياً جديداً على ملعب "اولد ترافورد" في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الانكليزي الممتاز.

المصدر - الفن