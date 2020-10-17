شيماء سبت تتعرض لموقف محرج .. شاهد

الوكيل الإخباري _ نشرت الفنانة البحرينية شيماء سبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو تعرضت من خلاله لموقف محرج خلال تصوير إحدى أعمالها الجديدة.

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وقد ظهرت سبت اثناء خروجها من أحد الاماكن لتصطدم بعدها بزجاج الباب المغلق بشكل مفاجئ وسط ضحك زملائها.



وارفقت الفيديو بتعليق ساخر ، قالت فيه : "لما يكون الزجاج نظيف وايد هذة النتيجة .. مرفوعة قلت بنشره بروحي قبل لا احد ينشره .. ضحكوا ياحبكم للشماته وجه ذو ابتسامة مُتكلفة اللي صار لة نفس الموقف يرفع ايده".









قلت بنشره بروحي قبل لا احد ينشره 😂



😂ضحكوا ياحبكم للشماته 😏



اللي صار لة نفس الموقف يرفع ايده pic.twitter.com/8UVbGNGCcJ لما يكون الزجاج نظيف وايد هذة النتيجة 😂😂🤨قلت بنشره بروحي قبل لا احد ينشره 😂😂ضحكوا ياحبكم للشماته 😏اللي صار لة نفس الموقف يرفع ايده #خميسكم_فله October 15, 2020

المصدر : لها

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