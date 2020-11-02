شيماء سبت تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن إصابتها بفيروس كورونا.

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حيث انها نشرت مقطع فيديو قالت فيه :"سويت فحص حق كوفيد-19 وللأسف طلعت نتيجتي إيجابية يعني مصابة، الحمدلله على كل حال اللهم لا إعتراض".



وأضافت:"كل اللي محتاجته منكم حبايب قلبي ومتابعيني دعائكم، أتمنى تدعولي من قلبكم دعوة حلوة مثلكم، والله يشفيني ويشفي كل غالي عندكم ويشفي كل مريض ويا رب إنشالله هذي أزمة وبتعدي".



كما انها ارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه :"الحمدالله على كل حال".

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل .

المصدر : الفن





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