شيماء علي برد صادم على المتابعين - صورة

الوكيل الإخباري - تعرّضت الممثلة الإيرانية شيماء علي لموجة من الإنتقادات بسبب شخصية "هنا" التي تجسدها في مسلسل الجديد "كف ودفوف"، والتي إعتبرها البعض مشمئزة.

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فردّت شيماء على هذه الإنتقادات بنشر صورة تجمعها بمخرج المسلسل منير الزغبي، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "حاسه فيكم شكثر لاعت جبدكم من هيا، تصدقون عاد انا احبها احسها فقيرة ومحتاجة تكون شخص مهم كله مهمشة وعلى فكرة هيا على نياتها، المهم شكرا كثير لكم ولمتابعتكم ..شكرا للاخ منير ابو ايمن على كل ملاحظة وتوجيه منك انا دائما استفيد من ملاحظاتك والحمدلله طلعت هيا بالشكل المطلوب انت مبدع ومبروك علينا نجاح هذا العمل ".

وعلّقت بطلة العمل الممثلة الكويتية هدى حسين على الصورة قائلة: "يا حلوكم"، لترد عليها شيماء: "والله إنتي الحلا والطيب كله".

المصدر - الفن

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