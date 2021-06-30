الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن وشروط دخول المثلث الذهبي.. أهمها فحص الـ pcr

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

الأربعاء، 30-06-2021 10:24 ص

​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

20BF4BCD-626D-4D15-9BC0-BEBEFF1B7FF3


الوكيل الإخباري - رزقت الفنانة التونسية شيماء هلالي بطفلها الأول، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها وهي تضع يدها على طفلها إلى جانب زوجها دون أن تظهر وجهه، وأطلقت عليه إسم آدم.

اضافة اعلان


وأرفقت شيماء الصورة بتعليق كتبت فيه: "أعظم فرحة عطهالنا الله، فرّحت قلب أمك وأبوك بعد 9 شهور يا "آدم" يا أغلى ما عندنا".


الجدير ذكره أن شيماء إستمرت طوال حملها بمواكبة متابعيها مراحل حملها، وكانت مؤخراً قد نشرت العديدمن الصور في أشهرها الأخيرة من أحدث جلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أصفر طويل وسط الطبيعة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة ما أثار إعجاب عدد من متابعيها.


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بدر الشعيبي

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

Doc-P-836040-637600618291688528

كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

تيم-حسن

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

6147271-14092965

مصطفى قمر يحذف صورة ابنته بسبب انتقادات - صورة

6186942_1620984404

الفيلم العالمي The Misfits يُطلق عروضه في الشرق الأوسط وإفريقيا

نوال-1

رسالة دعم من نوال الزغبي لشيرين عبد الوهاب - صورة

أخبار متعلقة
1031010001_0_0_1919_1038_1000x541_80_0_0_d1991a103df61e01d354ec946bdfb9f7

نادية الجندي تثير ضجة باحدث ظهور لها .. صورة

130652-نورا

بالصور .. احدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

51704832-39621497

حوار صحفي نادر للفنانة فيروز يثير ضجة عبر مواقع التواصل .. صورة

1041254375_0_4_1200_679_1200x0_80_0_1_d66db565eec3eb79172e47dcf4ef48fc

ماغي بوغصن تتخطى3 مليون متابع

ZEIN12

زين العمر يوجه رسالة مؤثرة إلى شقيقه - صورة

unnamed

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز ال66 عاماً - صورة