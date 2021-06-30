​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

الوكيل الإخباري - رزقت الفنانة التونسية شيماء هلالي بطفلها الأول، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها وهي تضع يدها على طفلها إلى جانب زوجها دون أن تظهر وجهه، وأطلقت عليه إسم آدم.

اضافة اعلان



وأرفقت شيماء الصورة بتعليق كتبت فيه: "أعظم فرحة عطهالنا الله، فرّحت قلب أمك وأبوك بعد 9 شهور يا "آدم" يا أغلى ما عندنا".



الجدير ذكره أن شيماء إستمرت طوال حملها بمواكبة متابعيها مراحل حملها، وكانت مؤخراً قد نشرت العديدمن الصور في أشهرها الأخيرة من أحدث جلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أصفر طويل وسط الطبيعة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة ما أثار إعجاب عدد من متابعيها.





المصدر - الفن