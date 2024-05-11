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السبت، 11-05-2024 02:00 م

صابر الرباعي يأمل التمثيل مع حلمي أو هنيدي أو ظافر العابدين

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الوكيل الإخباري - قال التونسي صابر الرباعي، إنه يأمل المشاركة في عمل درامي مع نجوم التمثيل مثل أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، وظافر العابدين.

وفي تصريحات صحافية يوم أمس الجمعة، أعرب الرباعي عن رغبته في التمثيل، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى دور قريب من شخصيته ويجمع بين الكوميديا والرومانسية.

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وأضاف الرباعي أنه التقى أخيراً بالممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين، وحضر عرض فيلمه "إلى ابني"، وأشاد به وقصته. وذكر أنه، أعرب له بشكل مرح عن أمله في المشاركة في فيلم معه ظافر في المستقبل.

 


وأكد الرباعي أنه يتطلع للمشاركة في عمل كوميدي مع أحمد حلمي أو محمد هنيدي، لحبه لأعمالهما.


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