الخميس 18-08-2022
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الخميس، 18-08-2022 01:50 م

صابر الرباعي يحيي حفلاً إستثنائياً في مهرجان قرطاج

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الوكيل الإخباري-أشعل الفنان التونسي صابر الرباعي ليالي مهرجان قرطاج بعد غياب سنتين جراء جائحة كورونا، افتتح الفنان حفله بتوجيه كلمة شكر للجمهور الذي حضر بالآلاف متعطشاً لسماع الرباعي الذي اطربهم بأداء ابرز اغنياته القديمة والجديدة، على مدى اكثر من ساعتين قدم الفنان باقة من اغنياته الناجحة مثل “تمنيت” و”دلولة” و”البنت العربية” و”أجمل نساء العالم” و”أتحدى العالم” و”عز الحبايب” و”مزيانة” وغيرها.

كما غنى الرباعي، من آخر انتاجاته واستجاب لطلب الجمهور بأداء أغنيات شارات المسلسلات، التي نجحت بصوته كذلك قدم كوكتيل من التراث الموسيقي لمدينة صفاقس مسقط رأسه.

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الفن

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