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الأربعاء، 02-06-2021 10:35 ص

صابر الرباعي يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

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الوكيل الإخباري _ نشر الفنان التونسي صابر الرباعي صورة له من الاستديو، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

حيث يبدو أنه يسجل أغنية جديدة، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيلها، بل اكتفى بالتعليق عليها بـ “قريباً”.

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وكان صابر الرباعي قد غنى تتر المسلسل التونسي “أولاد الغول” والتي تحمل اسم “عديت أيامي”، من كلمات سليم عبد الله وتوزيع سامي المعتوقي.

 

ويُشار الى أن مسلسل “أولاد الغول” بطولة كل من فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي، حلمي الدريدي، فارس الأندلسي، مرام بن عزيزة، سارة حناشي، أميرة درويش، ياسمين بوعبيد، وشاذلي العرفاوي وياسمين بو عبيد وشاكرة رماح.

 

 

المصدر: الامارات نيوز 

 




 

 


 

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