صاحب واقعة "الصفعة" يرد على اعتذار محمد رمضان

الوكيل الإخباري- رد الشاب كريم شلبي، صاحب واقعة "الصفعة" مع الفنان محمد رمضان، على نشر الأخير فيديو يُعلن خلاله الاعتذار.

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وقال شلبي، في فيديو متداول له، إنه رفض فتح تحقيق في الواقعة عملاً بـ "العفو عند المقدرة". ووجه شلبي الشكر لكل من سانده في هذه الأزمة، قائلاً: "شكراً لكل واحد وقف في صفي ودافع عني، وأنا عندما تكلمت اعترفت بخطئي لأن الاعتراف بالحق فضيلة".



ولفت الشاب إلى أنه رفض الخروج في الإعلام أو استضافته في القنوات التلفزيونية، لعدم رغبته في تصدر الترند.



ورفض شلبي حديث رمضان بأن اعتذاره كونه "عيل صغير" أو السخرية منه بأن رده لقلم رمضان مجرد "لسعة نموسة". واختتم شلبي حديثه قائلاً: "لو حد طالع من الحوار ده مرضي فهو أنا، وشكراً لكل واحد في صفي".



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة بين الفنان محمد رمضان وأحد معجبيه في قرية مراسي بالساحل الشمالي، تبادلا فيها الصفعات.







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