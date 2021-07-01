صالح عبد النبي يخوض تجربته الغنائية الاولى - صورة

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان صالح عبد النبي لخوض تجربة الغناء لأول مرة بأغنية "100 راجل"، على طريقة الفيديو كليب.

اضافة اعلان



وقال صالح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "الأغنية تم تصويرها منذ حوالي أسبوع، وتم تحضيرها قبل ثلاثة شهور، والموضوع بالنسبة لي كان صعب لأني أول مرة أغني".



وأضاف: "كان يوجد لدينا مشاكل في بداية الأمر، والأغنية تتحدث عن نصائح للبنات، وغنائي بمشاركة أحمد سعيد، وحنان، الأغنية فيها رسالة للبنت عن كيفية اختيارها للرجل".



وتابع : "إن شاء الله الأغنية ستطرح خلال الأسبوع الجاري، على قناتي الرسمية بموقع "يوتيوب".



يذكر أن آخر أعمال صالح عبد النبي مسلسل "اللعبة ٢"، بطولة كل من شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، مى كساب، محمد ثروت، أوتاكا، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.





المصدر - مصراوي