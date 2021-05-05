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الأربعاء، 05-05-2021 10:43 ص

صباح الجزائري تنشر صورة جديدة برفقة أحفادها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة السورية صباح الجزائري، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها وابنتها رشا التقي وحفيديها. وتبين أنهم ذهبوا لزيارتها في موقع تصوير مسلسل "للموت".

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وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: "زيارة من حبيبتي وأحفادي ع لوكيشين "للموت" فرحتولي قلبي متل دائماً. انتو قوتي والسند بهالحياة".

وتحدثت العديد من التعليقات على الصورة عن الشبه بينها وبين ابنتها إلا أن أنظار الكثيرين توجهت إلى الحفيدين حيث أثنى الجميع على وسامتهما وجمال ملامحهما. وتمت المقارنة بينهما وبين جدتهما وانقسمت الآراء بين من رأوا أنهما ورثا بعض ملامحها ومن لفتوا إلى أنهما لا يشبهانها على الإطلاق.

ويشار إلى الفنانة أثارت الجدل مؤخراً بسبب تصريح أدلت به وتناولت من خلاله مسلسل "باب الحارة" وتحديداً الجزء 11 منه الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

 

وقالت في لقاء تلفزيوني إن العمل الذي يعرض حالياً لا يشبه العمل الأصلي الذي كانت تجسد فيه شخصية "أم عصام".


واعتبرت أن القيمين على الموسم الجديد يستثمرون نجاح الأجزاء السابقة من المسلسل. وأشارت إلى أنها لن تتابع الجزء الحالي وقالت: "أكيد ما بيشبه باب الحارة هذا عمل مختلف سموه نفس الاسم".

 


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