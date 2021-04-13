الثلاثاء 13-04-2021
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الثلاثاء، 13-04-2021 10:17 ص

صدمة بعد وفاة شاب خليجي شهير على مواقع التواصل بشكل مفاجئ!.. صور

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الوكيل الاخباري - أحدث انتحار مشهور "سناب شات" السعودي عبدالله مشايخ ضجة كبيرة في أوساط متابعيه.

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وتداول الكثيرون الخبر وتساءلوا عن سبب إقدامه على ذلك. ويشار إلى أنه نشر قبل أيام من ذلك بعض التغريدات على حسابه الخاص على "تويتر" لفتت أنظار الكثيرين.


ومما كتب فيها: "اليوم كلمت أمي وضحكت معها. هي الوحيدة الي تسأل عني وأنا من أمس مجهز كل شي هالحساب ما يعرفونه أبي إذا سمعتم بالخبر تنشرون كل الي قلته هنا لكم، كل شي سويته ترا ما كان بيدي أقسم بالله كل مقاطعي الي مو حلوة كان تفكير شخص وتخلى عني بعد ما أكلوني الناس وصرت أسوء انسان مر عليكم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "اقسم بالله ويشهدالله أكلمكم بالأشياء الي حصلت لي من ظلم واستهزاء وأشياء حصلت لي من شخص موظف بوظيفة حساسة. رحت شكيت له ولما أخذني لشقته على بالي بستضيفني عنفني وحصل الي حصل وهددني بعده، ما ودي اتكلم بس أشياء عانيت منها وللآن أفكر فيها معاد صرت أثق بأحد حظي عند الجميع سيئ".




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