صدمة في الهند .. وفاة الممثل 'سيدهارت' بسكته قلبية مفاجئة

الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام هنديه عن وفاة الممثل الشهير ومقدم البرامج سيدهارت شوكلا عن عمر 40 عاما، بعد إصابته بنوبة قلبية شديدة.

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حيث تم نقل الممثل إلى المستشفى في الهند صباح اليوم الخميس، بعد تناوله دواء لم يعلن عنه مساء أمس.



ووفقًا للتقارير ، تم إحضار الممثل ميتًا إلى المستشفى.

ويشار الى انه لم تكن هناك اي إصابة خارجية للممثل لكن تقرير التشريح ما زال بالانتظار.

اشتهر سيدهارت بكونه الفائز في البرنامج الشهير Bigg Boss الموسم 13 ، حيث بدأ حياته المهنية مع العرض Babul Ka Aangann Chootey Na.

ظهر لاحقًا في برامج منها Jaane Pehchaane Se ... Ye Ajnabbi ، و Love U Zindagi لكنه أصبح اسمًا مألوفًا مع Balika Vadhu.

المصدر : TimesOfIndia

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