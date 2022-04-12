صدمة متابعين مسلسل كسر عضم بعد نهاية شخصية ريان

الوكيل الإخباري - شكلت وفاة شخصية "ريان" التي يجسدها الممثل السوري سامر اسماعيل في مسلسل "كسر عضم" حالة من الحزن لمتابعي العمل لكونها من الشخصيات الرئيسية والمؤثرة في القصة الدرامية، حيث تفاجأ الجمهور بانتحاره في الحلقة العاشرة وانتهاء شخصيته مبكراً.

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وتصدر مشهد انتحار ريان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين تعليقات "ما بروح غير المنيح متل الواقع اللي نحنا فيه"، "حسبنا الله ونعم الوكيل ريان في ذمة الله، يكسر ايديه للمؤلف"، في إشارة إلى أنهم كانوا يتمنون استمرار الشخصية حتى الحلقة الأخيرة، ليرد كاتب العمل على الأمر عبر صفحته بأسلوب طريف: "جماعة يكسر أيدين الكاتب، شو أنا اللي قوصته ؟؟؟؟ هوي تهور ،الله يصلحه بجميع الأحوال قضاءه وقدره يموت بالحلقة العاشرة سامحونا".

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