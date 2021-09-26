الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

حظر دخول المطار لغير متلقي لقاح كورونا

صلح عمان تمنح متهمي قضية السلط 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية

الأمانة لـ الوكيل: انقطاع الكهرباء عن محلات تجارية بجبل الحسين بسبب تجاوزات

الملك يزور بوليفارد العبدلي - فيديو

شاهد.. الاميرة غيداء تستقبل الفنانة ماجدة الرومي في مركز الحسين للسرطان

مستشفى النديم يجري أول عملية منظار للركبة

إجراءات جديدة على حملة المبالغ الكبيرة من المسافرين

تحذير أمني للاردنيين

وزير الصحة يضع لمساته الأخيرة لتحسين كفاءة القطاع الصحي

حبس مساعد أمين عام سابق عامين كاملين بسبب التزوير

الأحد، 26-09-2021 12:40 م

صدور الحكم النهائي في فيديو هيا الشعيبي الخادش

4ipj-5-730x438


الوكيل الإخباري - أيدت محكمة الاستئناف في الكويت قرار محكمة الجنايات بالامتناع عن الحكم على "ممثلة مشهورة" بتهم نشر فيديو مخلّ بالآداب عبر حسابها الخاص في "سناب شات".

اضافة اعلان

 

وقضى الحكم في المقابل بأن تدفع الشعيبي كفالة قدرها 500 دينار أو ما يعادل 1650 دولاراً أميركياً. وجاء هذا بعدما مثُلت أمام القاضي للبت في القضية التي تعود إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 وتم ذلك بعد نشر الفيديو على حسابها الخاص في التطبيق، وقام رجال المباحث حينها بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها أياماً عدة قبل إخلاء سبيلها.

 

ويشار إلى أن الشعيبي أكدت في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام" أن حسابها تعرّض للسرقة وقالت: "مع الأسف كان في مجموعة ماسكة حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل".

 

وأضافت: "أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله".

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
6427683921612647651

محمد محسن وهبة مجدي يرزقان بطفلهما الثاني موسى - صور

2021-08-04_10-08-43_352520-e1628068148366-730x438

ياسمين عبد العزيز تعود إلى نشاطها الفني بعد شفائها

1-stars-1-16-12-2016

ماجد المهندس يغني لزوج أصالة - فيديو

996ac9fe-6d5c-4b2c-89ff-e69e5203999d

شاهد...زوج وأصدقاء هيا عبد السلام يفاجئونها في عيد ميلادها

2020_10_27_2_28_27_37

الحالة النفسية لـ جميلة عوض ضغوطات ومتاعب صحية - صورة

4089048441629744142

دياب يحكي موقفا مع محمود عبدالعزيز ويكشف سر نجاح عمرو دياب - فيديو