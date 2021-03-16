صدور الحكم على فنان شهير اتُّهم بقتل زوجته!.. صور

الوكيل الاخباري - أعلنت محكمة الكرخ العراقية براءة الفنان العراقي جلال الزين من تهمة قتل زوجته بعد أشهر قليلة من توجيهها إليه.

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وجاء هذا الحكم بعدما رأت المحكمة أن الوفاة حدثت بعد إقدام الراحلة على الانتحار. وكان محامي الزين قد نفى، بحسب وسائل إعلامية عراقية، إلقاء القبض عليه حيث أكد أنه حضر المحاكمة بعد خروجه من السجن.



وتعود القضية إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حين أطلقت زوجة الزين، نور كاظم، النار على نفسها من سلاح كلاشنيكوف في منزلها الكائن في العاصمة العراقية بغداد.



ويُشار إلى أن هذه الحادثة أثارت ضجة كبيرة، خصوصاً بعدما وجِّهت أصابع الاتهام إلى الفنان الذي توارى لبعض الوقت عن الأنظار. إلا أنه برّر اختفاءه في تقرير بثّه برنامج "ET بالعربي" وقال فيه: "بالنسبة لاختفائي أنا لست مختفياً بل موجود ومستعد في أي وقت لأمثُل أمام القضاء إذا احتاجوا إليّ أو طلبوني"، وأضاف: "حتى اللحظة لم يتم استدعائي، وأنا أثق بنزاهة القضاء العراقي، وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستظهر الحقيقة".







لها

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