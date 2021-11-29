صفاء سلطان تتعرض لجلطة دموية

الوكيل الإخباري - تعرّضت الفنانة صفاء سلطان لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، واضطرت في ما بعد للبقاء في المنزل لاستكمال العلاج.

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وروت سلطان تفاصيل مرضها وما عانته قائلةً: "شعرت بأوجاع قوية لا تُحتمل في وقت لم أعد فيه قادرة على الحركة، فنُقلت إلى المستشفى بشكل طارئ، وبعد الكثير من التحاليل والصور والمسكّنات أكد الأطباء تعرضي لجلطة في قدمي".

وأضافت: "تجاوزتُ مرحلة الخطر بفضل الله بعد أيام صعبة ومؤلمة، لكن هذه الجلطة أثّّرت في عضلات وأعصاب القدم وجعلتني أحتاج إلى علاج دوائي وفيزيائي طويل لأعود إلى حياتي الطبيعية".

وأكدت صفاء سلطان أنها تقصّدت إخفاء حقيقة مرضها عن الناس كي لا تُقلقهم عليها، مشيرةً إلى أنها عندما تجاوزت مرحلة الخطر قررت أن تُخبرهم بما أصابها.



المصدر - لها