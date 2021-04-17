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السبت، 17-04-2021 01:17 م

صفعة مدوية من باسم ياخور على وجه أمل بوشوشة والأخيرة تهدد - فيديو

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الوكيل الاخباري - أثارت الصفعة القوية التي تلقتها الفنانة أمل بوشوشة على خدها من قبل النجم السوري باسم ياخور الكثير من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وتداول المواطنون بشكل واسع على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا قويا من مسلسل "على صفيح ساخن" بين النجم السوري باسم ياخور وأمل بوشوشة.

وتلقت بوشوشة التي تؤدي شخصية "هند" صفعة قوية جدا على خدها من الممثل السوري باسم ياخور، في مشهد ظهر وكأنه حقيقي.

 


ويسمع في الفيديو الذي شاركته، بوشوشة، على صفحتها في "تويتر"، صوت الصفعة القوية والمدوية التي أطلقها النجم السوري لتظهر رده فعل بوشوشة وكأنها حقيقية.


ووجهت بوشوشة تهديدا مازحا لزميلها في المسلسل، وقالت: "هي آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال (باسم ساخور) مش إذا إنت كبير البيت يعني مسموح".


يذكر أن، مسلسل "على صفيح ساخن"، من المسلسلات التي تبث في رمضان، وهو من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وإخراج سيف سبيعي.

ويعلب النجوم باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبد المنعم عمايري وغيرهم الكثير أدوار البطولة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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