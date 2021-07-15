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الخميس، 15-07-2021 12:31 م

صفية العمري تتكلم عن تشوّه وجهها وتكشف عن إصابتها بمرض خطير - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية صفية العمري ان انتشار خبر تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل دمر حياتها لسنوات طويلة في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ووجهت رسالة لمن تداولوا ونشروا هذا الخبر وقالت "اتقوا ربنا في حالة مرضية".

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وقالت صفية انها أصيبت بمرض العصب السابع خلال تصوير فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، وهي حالة تسبب ارتخاء العين وشللا في جزء من الوجه، ومثلت مشهدا من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي.


وتابعت صفيةمشيرى الى أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت لكن شائعة تشوه وجهها كان قد انتشر وأدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها لفترة.

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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