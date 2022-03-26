صلاح عبدالله يكشف عن أحداث مسلسل دايما عامر

الوكيل الإخباري - علق الممثل المصري صلاح عبدالله على أحداث مسلسل "دايما عامر" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022، ويجسد فيه شخصية الصية وكيل المدرسة الأستاذ لطفي والتي يعمل بها المشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق، والذي يجسد دوره مصطفى شعبان.



وكشف عبد الله أن الممثلة المصرية لبلبة تجسد دور مديرة المدرسة بشخصية "الأنسة زهرة" وينشب بها خلافات وصراعات بين طلابها، في إطار دراما اجتماعية كوميدية.

اضافة اعلان

الفن