صلاح عبدالله يوجه رسالة مؤثرة لنضال الشافعي بعد أزمته الصحية

الوكيل الإخباري - وجه الممثل المصري صلاح عبد الله رسالة للممثل نضال الشافعي بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب تعرضه لأزمة صحية تم فيها إستئصال جزء من القولون بعد انفجاره المفاجئ، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق صلاح قائلاً : يانضال الجدعنة والأدب والوفاء ١٠٠مليون حمدالله عالسلامة يابني.



وأضاف : فضلت على اتصال مع زوجته ربنا يحفظها، لحد ماكلمته وأطمنت عليه جدا، بعد العملية الصعبة اللي تمت بنجاح كبير، هو يرقد الآن في المستشفى تحت رعاية الفريق الطبي الممتاز، وشدة وهتزول بفضله، وربنا ينعم عليك ياولدي بتمام الشفاء وعاجله، دعواتكم.

المصدر - الفن

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