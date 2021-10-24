صلاح عبد الله يروي قصة مؤثرة عن وفاة شقيقه - صورة

الوكيل الإخباري - استذكر الممثل المصري صلاح عبد الله شقيقه بذكرى وفاته لـ 13، اذ نشر صورته على صفحته الخاصة، متحدثا عن لحظة وفاته، وكتب: "بدموعي إفتكرت، زي النهارده من ١٣سنة وأثناء التصوير في الساحل للمشاهد المتبقيه من فيلم (الدادة دودي)، قبل رمضان بثلاثة أيام تقريباً فوجئت بخبر وفاة شقيقي الأصغر".



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وتابع: "نزلت دفنته وعملت العزاء في نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللي كانوا ولادي في الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير، وعدت لأنفرد بأحزاني وأبكي على أخي الصغير بحرقة وأقرا له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه".

وختم: "أرجوا من كل جمهوري قراءة الفاتحة والدعاء لأخي أحمد عبدالله وحشتني يا إبني، وعلى فكرة أخوك الصُغير سمير عبدالله جالك من١٠شهور ياترى إتقابلتوا .

المصدر- الفن