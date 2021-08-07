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السبت، 07-08-2021 09:37 ص

صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها المستشفى، تحدّث الممثل المصري صلاح عبد الله عمّا حصل معه، أكد شعوره بألم في الصدر ما جعله يتصل بالطبيب الذي نصحه بضروره إجراء الفحوصات.

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وأوضح صلاح بمداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار" أنه تم نقله للمستشفى بواسطة زوج ابنته، وأشار إلى أن لم يكن لديه القدرة على التنفس لمدة يوم، وأكدأن حالته تتحسن تدريجيا.


وكانت كشفت المذيعة المصرية دنيا صلاح عبد الله، إبنة صلاح، تعرض والدها لأزمة قلبية، بعد شعوره بألم في صدره.


ونشرت صورة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر ممسكة يد أبيها، وأرفقت مع الصورة تعليقاً، قالت فيه: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبد الله، انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل".


وختمت: "دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب وزي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن".

 

 

 

المصدر- الفن 

 




 

 


 

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